‘मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया’, प्रीति जिंटा के लिए सेलिना जेटली ने लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट, बताया सबसे खास दोस्त

Celina Jaitly Emotional Note For Preity Zinta: बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। घरेलू हिंसा मामले में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद अभिनेत्री भावनात्मक दौर से गुजर रही हैं। इसी बीच उन्होंने अपनी करीबी दोस्त प्रीति जिंटा के लिए एक ऐसा पोस्ट लिखा, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया। अपने लंबे नोट में सेलिना ने प्रीति को मुश्किल वक्त में अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया। सेलिना ने क्या कुछ लिखा है, चलिए जानते हैं।