परियोजनाओं में देरी पर प्रधानमंत्री मोदी सख्त

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान केवल ढांचागत निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि ठोस परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने राज्यों को वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और गोबरधन संयंत्रों की स्थापना तेज करने के निर्देश दिए। केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अंतरराज्यीय जल सहयोग का मॉडल बन सकती है और राज्यों को जल संरक्षण, भूजल रिचार्ज और नदी जोड़ जैसी पहलों पर समन्वित तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने नहरों के ऊपर और किनारे पर सोलर पैनल लगाने की संभावना तलाशने को भी कहा, जिससे पानी के वाष्पीकरण में कमी आएगी और अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होगी।