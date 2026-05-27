दिल्ली में इलेक्ट्रिक स्कूटर से भड़की आग, मासूम की मौत, दादी झुलसी; गाजियाबाद में ईवी कार खाक

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के मुताबिक, रात करीब 2:43 बजे विष्णु गार्डन के ख्याला इलाके की गली नंबर 9 से घर में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर भेजी गई। लेकिन आग तेजी से फैल रही थी, इसलिए और पानी के टैंकर मौके पर रवाना किए गए। तड़के करीब 3 बजकर 10 मिनट पर आग पर काबू पा लिया गया।