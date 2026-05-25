Big Accident: दो भीषण सड़क हादसों से दहला महाराष्ट्र! 14 लोगों की मौत, 26 घायल

इससे पहले रायगढ़ जिले के आंबेनली घाट में पर्यटकों की एक स्कॉर्पियो कार करीब एक हजार फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस भयानक हादसे में आठ दोस्तों की मौत हो गई। हादसा बीती रात 12 से 1 बजे के बीच हुई। मृतकों में से 1 रत्नागिरी जिले का है, जबकि 7 सतारा जिले के हैं। फिलहाल बचाव अभियान जारी है।