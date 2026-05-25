25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

Netflix पर आते ही छा गया Desi Bling, नंबर 1 पर हो रहा ट्रेंड, जानें टॉप 5 ट्रेडिंग शोज

Desi Bling Becomes Number 1 Show On Netflix: नेटफ्लिक्स पर इस वक्त एक ही शो है जो इस वक्त नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और पूरी तरह से छाया हुआ है। वो शो है करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का 'देसी ब्लिंग'।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 25, 2026

Netflix Top 10 Trending Shows in India

Netflix Top 10 Trending Shows in India (सोर्स- एक्स)

Netflix Top 10 Trending Shows in India: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों अगर किसी शो की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो वो है नेटफ्लिक्स की नई सीरीज ‘देसी ब्लिंग’। रिलीज होते ही इस शो ने ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 की कुर्सी पकड़ ली है। सिर्फ 7 एपिसोड वाली इस सीरीज ने दर्शकों को ऐसा हुक किया है कि लोग इसे एक ही बार में खत्म कर रहे हैं।

सीरीज में क्या कुछ आ रहा नजर? (Netflix Top 10 Trending Shows in India)

अगर आपने कभी सोचा है कि दुबई में रहने वाले भारतीय करोड़पति और सेलेब्स कैसी जिंदगी जीते हैं, तो ये सीरीज आपको उसी दुनिया में ले जाती है। यहां हर फ्रेम में पैसा, लग्जरी, महंगी कारें, हीरे-जवाहरात, प्राइवेट पार्टियां और आलीशान बंगले नजर आते हैं। शो देखते हुए कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये दुनिया आम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है।

‘दुबई ब्लिंग’ का भारतीय वर्जन है शो 'देसी ब्लिंग'

‘देसी ब्लिंग’ दरअसल इंटरनेशनल शो ‘दुबई ब्लिंग’ का भारतीय वर्जन है। लेकिन इसमें देसी तड़का ऐसा लगाया गया है कि दर्शक खुद को इससे जोड़ने लगते हैं। शो में टीवी इंडस्ट्री के चर्चित कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री और उनके रिश्ते की झलक दर्शकों को खूब पसंद आ रही है।

सीरीज में सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, बल्कि अमीरी दिखाने की होड़ भी नजर आती है। शो में बिजनेसमैन रिजवान साजन और उनका परिवार अपनी शाही जिंदगी दिखाते नजर आते हैं। वहीं सतीश सनपाल और उनकी पत्नी तबिंदा का अंदाज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में है।

शो के एपिसोड में क्या कुछ आया नजर?

दरअसल, शो के एक एपिसोड में तबिंदा ने खुलासा किया कि उनके पास करीब 40 किलो सोना है और उनके पति हर साल उन्हें 3 किलो सोना गिफ्ट करते हैं। ये सुनकर सिर्फ तेजस्वी प्रकाश ही नहीं, बल्कि दर्शकों की भी आंखें खुली रह गईं। सोशल मीडिया पर लोग इस क्लिप को शेयर करते हुए तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।

टॉप 5 में कौन-कौन से शोज?

नेटफ्लिक्स पर इस वक्त की ट्रेंडिंग लिस्ट की बात करें तो नंबर 1 पर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का शो देसी ब्लिंग ही है। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो नंबर 2 पर 'मनी हीस्ट बर्लिन एंड द लेडी विद एन एर्माइन', नंबर 3 पर 'द वंडरफूल्स', नंबर 4 पर 'ग्लोरी', नंबर 5 पर 'द बोरफ्स' है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 May 2026 02:25 pm

Published on:

25 May 2026 02:19 pm

Hindi News / Entertainment / Netflix पर आते ही छा गया Desi Bling, नंबर 1 पर हो रहा ट्रेंड, जानें टॉप 5 ट्रेडिंग शोज

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अक्षय कुमार पर चढ़ा भोजपुरी रंग, ‘घिस घिस घिस’ देख यूपी-बिहार वाले फैंस बोले- थिएटर में फायर होगा!

Ghis Ghis Ghis Song From Welcome To The Jungle
बॉलीवुड

हॉलीवुड फिल्म ‘Obsession’ ने ‘धुरंधर 2’ को छोड़ा पीछे, 10 दिनों में कमाई के मामले में गाड़े झंडे

Obsession Box Office Collection
मनोरंजन

तलाक के बाद ईशा देओल और भरत तख्तानी लंच पर पहुंचे, फैंस बोले- इनसे सीखो रिश्ता निभाना

Esha deol shares photo with ex husband bharat takhtani after divorce and father dharmendra padma award
बॉलीवुड

हमारी संस्कृति को बख्श दो! अनन्या पांडे की भरतनाट्यम परफॉर्मेंस देख भड़के लोग

हमारी संस्कृति को बख्श दो!अनन्या पांडे का भरतनाट्यम परफॉर्मेंस देख भड़के लोग
बॉलीवुड

‘डिप्रेशन में प्रभास ने मुझे हिम्मत दी’, तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू ने मेंटल हेल्थ पर किया खुलासा

Jagapathi Babu Says Prabhas Helped Him During Depression
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.