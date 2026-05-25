Netflix पर आते ही छा गया Desi Bling, नंबर 1 पर हो रहा ट्रेंड, जानें टॉप 5 ट्रेडिंग शोज

Netflix Top 10 Trending Shows in India: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों अगर किसी शो की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो वो है नेटफ्लिक्स की नई सीरीज ‘देसी ब्लिंग’। रिलीज होते ही इस शो ने ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 की कुर्सी पकड़ ली है। सिर्फ 7 एपिसोड वाली इस सीरीज ने दर्शकों को ऐसा हुक किया है कि लोग इसे एक ही बार में खत्म कर रहे हैं।