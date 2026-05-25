‘डिप्रेशन में प्रभास ने मुझे हिम्मत दी’, तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू ने मेंटल हेल्थ पर किया खुलासा

Jagapathi Babu Says Prabhas Helped Him During Depression: साउथ सिनेमा में अपनी दमदार एक्टिंग और खलनायकी अंदाज से पहचान बनाने वाले जगपति बाबू इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘पेड्डी’ को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन इस बार वो किसी फिल्मी किरदार नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के उस मुश्किल दौर को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं, जब वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। हाल ही में अभिनेता ने खुलासा किया कि एक वक्त ऐसा आया था जब वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उस समय सुपरस्टार प्रभास उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बने।