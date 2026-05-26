दिल्ली में खौफनाक कदम: लव मैरिज के 3 महीने बाद नवविवाहिता ने की खुदकुशी, ससुराल वालों पर दहेज का आरोप

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह दर्दनाक घटना सोमवार की है। महिला के चौथी मंजिल से गिरते ही आसपास का माहौल पूरी तरह गरमा गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में महिला को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में यह बात सामने आई है कि मृतका ने करीब तीन महीने पहले ही अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी। खुशियों से भरे इस रिश्ते को कुछ ही दिन हुए थे कि दहेज और पैसों के लालच ने महिला को मौत के घाट उतरने पर मजबूर कर दिया। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के कुछ ही दिन बाद ही ससुराल वालों का असली रंग सामने आने लगा।