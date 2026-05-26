बकरीद पर सलमान-शाहरुख से आगे निकला धुरंधर, कीमत 1 लाख, बकरे के साथ सेल्फी लेने की मची होड़!

Eid Ul-Adha Bakrid 2026: बकरीद के त्योहार के लिए हर जगह जश्न का माहौल है। इसी के साथ राजधानी दिल्ली के पुराने बाजारों में इन दिनों एक जबरदस्त रौनक दिखाई दे रही है। मस्जिद, मीना बाजार, सीलमपुर के साथ ही आसपास के इलाकों मेें बकरों की खरीदारी के लिए लोगों में होड़ लगी हुई है। इस बार बाजार में सलमान, शाहरूख और धुरंधर नाम के बकरे सबकी पहली पसंद बने हुए हैं। सबसे खास बात ये है कि खरीदारों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा धुरंधर की बनी हुई है, जिसकी अपनी ऊंचाई, वजन और आकर्षक अंदाज से सलमान और शाहरुख को भी पीछे छोड़ दिया है।