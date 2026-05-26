दिल्ली में राशन कार्ड के नियम बदले: आय सीमा बढ़कर हुई 2.5 लाख, अब सिर्फ डिजिटल पेमेंट से मिलेगा राशन

Ration Income Card Delhi: दिल्ली कैबिनेट की बैठक में आज राशन बांटने के नियम को लेकर रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा फैसला किया गया है, जिससे मध्यम और गरीब परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार ने राशन कार्ड बनवाने के लिए सालाना कमाई की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 2.5 लाख रुपए कर दिया है। सरकार का कहना है कि पुरानी तय की गई आय सीमा बहुत कम थी, जिसके कारण जिन परिवारों को राशन की सबसे ज्यादा जरूरत रहती थी, उनको ही राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि इससे दिल्ली के लाखों परिवारों को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा, राशन बांटने में धोखाधड़ी और गड़बड़ी को पूरी तरह खत्म करने के लिए सरकार ने अब राशन के लेन-देन में सिर्फ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जरूरी कर दिया है।