रेखा गुप्ता की लग्जरी कुर्सी पर मचा बवाल, कीमत और फीचर्स जानकर लोग हैरान

Rekha Gupta Luxury Chair: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन दिनों अपनी एक कुर्सी को लेकर खूब चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ फोटो तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें वह एक महंगी और लग्जरी ऑफिस चेयर पर बैठी दिखाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इस कुर्सी की कीमत 66 हजार से 82 हजार रुपए के बीच है। तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। फोटो सामने आने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसे नॉर्मल मान रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे फिजूलखर्ची बता रहे हैं।