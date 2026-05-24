‘महिलाएं दफ्तर में नहाने को मजबूर’, दिल्ली में पानी की किल्लत पर भड़के मनीष सिसोदिया, BJP सरकार को बताया नाकाम

Delhi Water Crisis: दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में पिछले एक महीने से जारी पानी संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। AAP के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने टीओआई की एक पोस्ट का रिप्लाई देते हुए हमला बोला है। उस पोस्ट में यह दावा किया गया था कि दक्षिणपुरी के ब्लॉक-10 के करीब 5,000 निवासी लंबे समय से पानी की गंभीर किल्लत झेल रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि महिलाओं को नहाने के लिए अपने वर्किंग प्लेस पर अनुमति लेनी पड़ रही है और लोगों को रोजाना पानी के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उसे जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफल बताया।