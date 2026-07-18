इसी बीच जंतर-मंतर पर माहौल बिगड़ने की खबर भी सामने आई है। सोनम को अस्पताल ले जाने से पहले प्रदर्शन स्थल पर अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया जिसके बाद सुरक्षा के मध्यनजर मौके पर भारी सुरक्षाबल तैनात किया गया। पुलिस सुरक्षा के साथ ही सोनम को भी अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि 28 जून से सोनम जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। यह आंदोलन 20 जून से शुरू हुआ था और अब कई सप्ताह से जारी है। एक दिन पहले जारी अपने वीडियो संदेश में वांगचुक ने कहा था कि उनके शरीर का लगभग 20 प्रतिशत वजन कम हो चुका है, लेकिन वह अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं।