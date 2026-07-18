CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन शनिवार को और तेज हो गया। प्रदर्शन की तय समय सीमा खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने पार्टी को साफ कहा कि वह शांतिपूर्ण तरीके से जंतर-मंतर खाली कर दें। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति बढ़ाने से भी इनकार कर दिया। इसके बावजूद सीजेपी संस्थापक अभिजीत डिपके ने धरना खत्म करने से मना कर दिया और अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया। प्रदर्शनकारियों के पुलिस की अपील नहीं मानने के बाद उन्हें जबरन धरना स्थल से हटाया जा रहा है। इसके कई वीडिया सोशल मीडिया पर सामने आए है जिसमें दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को उठाकर प्रदर्शन स्थल से बाहर निकालती दिख रही है।