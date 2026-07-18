Sonam Wangchuk पर सियासत तेज: संजय सिंह ने सरकार को घेरा; डिंपल यादव बोलीं- ‘यह लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है’

इससे पहले CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, 'सुबह 7 बजे, जब मैं फ्रेश होने के लिए बाहर निकला, तभी पुलिस के गुंडे वहां आ गए। उन्होंने सोनम सर को गालियां देते हुए जबरन वहां से घसीटकर ले गए। एक 60 वर्षीय व्यक्ति, जो पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे और जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, उन्हें दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर ले गई। हमें नहीं पता कि उन्हें कहां ले जाया गया है।'