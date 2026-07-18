सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती कराए जाने पर आई परिवार की पहली प्रतिक्रिया, ‘बिना इजाजत इलाज शुरू न करें’

गीतांजलि ने एक्स पर लिखा कि मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूं। जहां सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया है। उन्हें मुंह से या नस के जरिए कोई भी दवा या चीज तब तक न दी जाए, जब तक मुझसे, उनके परिवार और उन डॉक्टरों से मंजूरी न ले ली जाए जो पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। वहीं, वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।