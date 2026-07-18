सोनम वांगचुक के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच बिगड़ा माहौल, भारी सुरक्षाबल किया गया तैनात

अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके पुलिस प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को धरना स्थल पर कई बार माहौल खराब करने और गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कोई एक्शन नहीं लिया। उनका आरोप है कि पुलिस की इसी ढिलाई की वजह से शांति से चल रहे प्रदर्शन को जानबूझकर परेशान करने वालों को बढ़ावा मिला। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इन आरोपों पर अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया है।