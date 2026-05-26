बकरीद की छुट्टी के दिन परीक्षा कराने पर छात्र ने किया विरोध, दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा मामला

बकरीद की छुट्टी पहले 27 मई 2026 को तय की गई थी, लेकिन बाद में चांद दिखने की संभावना और अन्य प्रशासनिक वजहों को देखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार ने इसे बदलकर 28 मई कर दिया। सरकार की नई घोषणा के मुताबिक 28 मई को सभी केंद्रीय सरकारी दफ्तर, दिल्ली सरकार के कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे। इसी बात को आधार बनाकर छात्र पक्ष सवाल उठा रहा है कि जब पूरे देश में सरकारी अवकाश रहेगा, तो फिर उसी दिन विश्वविद्यालय की परीक्षा करवाना कैसे सही है।