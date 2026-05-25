सरकारों की देरी, गांव-शहरों पर भारी, पंचायत और नगर निकाय चुनाव टले तो अटक सकते हैं करोड़ों के फंड

महाराष्ट्र और तेलंगाना में पहले कई बार स्थानीय निकाय चुनाव टाले गए, लेकिन दोनों राज्यों में करीब दो साल की देरी पर चुनाव हुए। - केंद्र की दो टूक: निर्वाचित निकाय नहीं तो पूरा फंड नहीं सूत्रों के मुताबिक पंचायती राज मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों को एडवाइजरी भेज चुके हैं कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों में देरी वित्तीय नुकसान का कारण बनेगी। नियम यह है कि केवल उन्हीं स्थानीय निकायों को पूरी ग्रांट मिलेगी जहां निर्वाचित प्रतिनिधि मौजूद हों। यानी यदि पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम प्रशासकों के भरोसे चल रहे हैं तो वहां केंद्र की वित्त आयोग सहायता प्रभावित हो सकती है। - राजस्थान में ग्रामीण ग्रांट पहले ही प्रभावित राज्यसभा में केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव में देरी के चलते राजस्थान की ग्रामीण स्थानीय निकाय ग्रांट प्रभावित हुई। 2025-26 में राजस्थान की करीब 785.90 करोड़ रुपए की राशि लंबित रही। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों पर भी इसका असर पड़ा।