2024 जंतर-मंतर प्रदर्शन मामला: कांग्रेस नेता अलका लांबा दोषी करार, दिल्ली की कोर्ट ने सुनाया फैसला

अदालत के दोषी ठहराए जाने के बाद अलका लांबा ने कहा, मुझे बिल्कुल इसी बात की उम्मीद थी। यह जुलाई 2024 का मामला है, जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं और मेरी सभी बहनें लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रही थीं। तब पुलिस ने दबाव में आकर मेरे खिलाफ एफआईआर और चार्जशीट दाखिल की थी। देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चीख-पुकार मची है, और अगर हम इसके खिलाफ लड़ते हैं, तो हमें ही दोषी ठहरा दिया जाता है। मैं डरने वाली नहीं हूं, मुझे जो भी सजा दी जाएगी मैं भुगतने को तैयार हूं।