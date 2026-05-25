यमुनानगर में 5वीं की छात्रा निकली गर्भवती, 10 साल की मासूम की स्कूल में बिगड़ी तबीयत तो खुली पोल, फैक्ट्री कर्मी गिरफ्तार

शुरुआत में बच्ची बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन जब मां ने हिम्मत जुटाकर प्यार से पूछा, तो मासूम बिलख-बिलख कर रो पड़ी और उसने जो आपबीती सुनाई, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। बच्ची ने बताया कि सलेमपुर खादर का रहने वाला राकेश कुमार उर्फ बिट्टू नाम का शख्स उसे अकेला पाकर नवंबर 2025 में फैक्ट्री के क्वार्टर के भीतर घुस आया और उसके साथ जबरन गलत काम (रेप) किया। पहली बार गुनाह करने के बाद आरोपी ने मासूम को खौफनाक धमकी दी थी कि अगर उसने अपनी मां या किसी और को इस बारे में बताया, तो वह उसे जान से मार डालेगा और उसकी मां को भी फैक्ट्री की नौकरी से निकलवा देगा। इसी खौफ की आड़ में आरोपी पिछले कई महीनों से लगातार मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा।