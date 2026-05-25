सीकर से लौट रहे परिवार को ट्रक ने रौंदा: स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे; पति-पत्नी और इकलौते बेटे की मौके पर मौत

National Highway 11 Accident: रविवार की रात एक हंसते-खेलते परिवार के लिए काल बनकर आई। अपने इकलौते चिराग के उज्ज्वल भविष्य का सपना लेकर निकले माता-पिता को क्या पता था कि यह उनका आखिरी सफर साबित होगा। रेवाड़ी-जैसलमेर नेशनल हाईवे-11 पर धामलावास आईटीआई के पास रात करीब 1:30 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक और स्कॉर्पियो की ऐसी जोरदार टक्कर हुई जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी लोहे के मलबे में तब्दील हो गई और उसमें सवार पति, पत्नी और उनके 13 साल के मासूम बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान बोडिया कमालपुर निवासी ब्रजमोहन 40, उनकी पत्नी अनीता 38 और बेटे निमेष 13 के रूप में हुई है।