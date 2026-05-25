‘मरी हुई बेटी से बेहतर है कि उसका तलाक हो जाए’, ट्विशा शर्मा केस में SC में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की भावुक टिप्पणी

26 वर्षीय ट्विशा शर्मा की ससुराल में हुई इस संदिग्ध मौत को लेकर कोर्ट रूम में देश के दिग्गज वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल, आरोपी पक्ष की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान (Section 161 CrPC) अगले ही दिन सीधे अखबारों में छप रहे हैं, जो कि गैरकानूनी है।