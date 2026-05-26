दिल्ली के कमला मार्केट थाने में विजिलेंस का छापा, हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

देश की राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की सतर्कता शाखा (Vigilance Unit) ने मध्य दिल्ली के कमला मार्केट (Kamla Market) थाने में छापेमारी कर एक हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़ी एक गंभीर शिकायत के बाद की गई है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।