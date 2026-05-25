लिव-इन रिलेशन का खौफनाक अंत! पहले सिर पर मारा टीवी, फिर पानी से भरा हंडा, युवती की दर्दनाक मौत

बताया जा रहा है कि वारदात के दो दिन पहले भी आरोपी ने रुक्सार के साथ मारपीट की थी। इससे परेशान होकर वह अपने माता-पिता के घर चली गई थी। लेकिन शनिवार शाम आरोपी ने उसे फोन कर भरोसा दिलाया कि अब वह उसे नहीं मारेगा और दोनों प्यार से साथ रहेंगे। उसकी बातों पर विश्वास कर रुक्सार वापस घर लौट आई। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पर वह फिर भरोसा कर रही है, वही उसकी जान का दुश्मन बनने वाला है।