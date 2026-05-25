महाराष्ट्र के आंबेनली घाट में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 लोगों की मौत

इससे पहले ठाणे जिले में रविवार दोपहर एक लग्जरी बस में आग लग गई। बस में 22 यात्री सवार थे। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि सायन-पनवेल हाईवे पर चालक ने बस के इंजन से धुआं निकलते देखा और वाहन को तुरंत सड़क किनारे रोककर यात्रियों को बाहर निकाला। जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन जब तक आग पर दमकल विभाग ने काबू पाया, तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। अधिकारी ने बताया कि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है और जांच जारी है।