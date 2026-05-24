दिल्ली-NCR में घटेगा ट्रैफिक, इन 5 बड़े एक्सप्रेसवे का होगा महामिलन, क्या है 7500 करोड़ का मेगा प्लान?

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सरकार दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने वाले करीब 65 किमी लंबे नए एक्सप्रेसवे रूट पर विचार कर रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपये बताई जा रही है।