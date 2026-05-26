संसद में 2/3 बहुमतः डीएमके से पीगें, टीएमसी में बगावत की आस पर दांव

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर अंसतोष के स्वर तेज हुए हैं। वहीं टीएमसी के कई लोग भाजपा में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वहां की स्थानीय भाजपा इकाई ने नए सदस्य बनने पर रोक लगा दी है। वहीं टीएमसी की हार के बाद उभरे विरोध के स्वरों के बीच ममता बनर्जी खुद कह चुकी हैं कि जो जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। चुनाव में हार के बाद कोलकाता में पिछले दिनों हुए पहले बड़े प्रदर्शन में टीएमसी के 80 से महज 36 विधायक ही पहुंचे। वहीं उत्तर चौबीस परगना जिले की कंचनपारा नगरपालिका में 24 में से 15 पार्षद और हालीशहर नगरपालिका में 23 में से 16 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि निचले स्तर पर उभर रहा यह असंतोष पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा संसदीय दल में भी सामने आ सकता है। गौरतलब है कि टीएमसी के लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। हालांकि टूट के लिए टीएमसी के लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 8 सांसदों का एक साथ आना जरूरी होगा।