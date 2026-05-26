दिल्ली में DRDO वैज्ञानिक के सरकारी फ्लैट में 50 लाख की चोरी, 3 ताले तोड़कर ज्वेलरी लेकर फरार हुए चोर

आपको बता दें कि चोरों ने इस वारदात को बेहद शातिराना अंदाज में अंजाम दिया। घर के भीतर दाखिल होने के लिए उन्होंने एक नहीं बल्कि, तीन ताले काट कर घर में घुसे। इतना ही नहीं बेडरूम में रखी लोहे की अलमारी के लॉक को जबरन तोड़कर उसमें रखे सारे लॉकर खाली कर दिए। वैज्ञानिक द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई लिस्ट के मुताबिक 15,000 भारतीय कैश, इसके अलावा 20 पाउंड (ब्रिटिश करेंसी) और 50 दिरहम (यूएई करेंसी)। इसके अलावा एक सोने का नेकलेस सेट (झुमकों के साथ), 6 सोने की चूड़ियां, 7 सोने की चेन, 5 सोने की अंगूठियां, 4 सेट ईयरिंग्स, लड़कियों की दो सोने की चूड़ियां और एक सोने की नथ और दो सेट चांदी की पायल और करीब 20 ग्राम वजन के चांदी के सिक्के शामिल हैं। शिकायत में यह आरोप है कि उनके घर से कुल तीन महंगी कलाई घड़ियां गायब हैं, जिनमें दो 'डैनियल क्लेन' (Daniel Klein) और एक 'टायमेक्स' (Timex) ब्रांड की घड़ी शामिल है। पीड़िता ने चुराए गए कुल सोने-चांदी और अन्य कीमती सामान की अनुमानित कीमत 45 से 50 लाख रुपए के बीच बताई है।