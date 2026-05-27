दिल्ली: रेस्टोरेंट में कुर्सी छूने पर विवाद, 17 वर्षीय छात्र को सिर में मारी गोली; खजूरी खास में सरेआम हत्या

वहीं, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब 23 वर्षीय राजा मेवाती नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने राजा पर करीब पांच राउंड फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है।