दिल्ली: रेस्टोरेंट में कुर्सी छूने पर विवाद, 17 वर्षीय छात्र को सिर में मारी गोली; खजूरी खास में सरेआम हत्या

मामूली बहस के बाद दिल्ली के रेस्टोरेंट में 17 वर्षीय छात्र को गोली मारी (Photo: IANS/File)
दक्षिण दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में मंगलवार शाम एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। एक रेस्टोरेंट में दोस्त के साथ खाना खा रहे 17 वर्षीय छात्र को एक अज्ञात युवक ने सिर में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल किशोर का इलाज फिलहाल एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार, घटना उस समय हुई जब बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र साहिल अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठा था। इसी दौरान कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे और उनमें से एक व्यक्ति का हाथ छात्र की कुर्सी से टकरा गया। इस बात को लेकर दोनों में पहले बहस हुई। हालांकि, आरोपी ने उसी समय माफी मांग ली थी और वहां से चला गया। लेकिन करीब पांच मिनट बाद वह दोबारा रेस्टोरेंट में आया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, उसने आते ही पिस्तौल निकाली और साहिल के सिर पर गोली चला दी। गोली लगते ही रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया।
घायल साहिल को पहले मूलचंद अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और उसकी स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है।
शुरुआती जांच में सामने आया है कि साहिल इलाके के ही एक निजी कॉलेज का छात्र है। उसके पिता छतरपुर एन्क्लेव इलाके में लॉन्ड्री का काम करते हैं।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत अमर कॉलोनी थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि आरोपी ने केवल एक गोली चलाई थी, जो किशोर को लगी और कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान करने और उसे जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।
वहीं, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब 23 वर्षीय राजा मेवाती नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने राजा पर करीब पांच राउंड फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग