Rain Alert: दिल्ली-NCR में झुलसाती गर्मी के बाद मौसम का यूटर्न, तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

IMD के वेदर फोरकास्ट के अनुसार 28 मई को दिन में बादल छाए रहने वाले हैं। शाम होते-होते हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज आंधी देखने को मिल सकती है। बारिश के साथ-साथ 50 से 60 किमी प्रति घंटे की स्पीड़ से हवा चलने की संभावना भी बताई जा रही है। कुछ-कुछ इलाकों में 70 किमी प्रति घंटे की स्पीड से भी हवाएं चल सकती हैं।

मौसम विभाग के अनुसार इतनी प्रचंड गर्मी के बाद बारिश पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और उत्तर भारत पर बन रहे सिस्टम की वजह से देखने को मिल रहा है।