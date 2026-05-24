दिल्ली-NCR में बारिश के बाद फिर 45°C+ की मार, IMD ने अगले 2 दिन बताए सबसे खतरनाक

Delhi-NCR Heatwave: दिल्ली- NCR में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं (लू) ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। शनिवार सुबह बारिश की बौछार देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही धूप निकली, तापमान फिर से ऊपर पहुंच गया था। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री दर्ज किया गया जो नॉर्मल पारा से से करीब एक डिग्री ज्यादा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि फिलहाल इस झुलसाती गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।