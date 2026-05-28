दिल्ली बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष, हर्ष मल्होत्रा पर क्यों जताया गया भरोसा, अब वीरेंद्र सचदेवा को क्या मिलेगा रोल?

Delhi BJP New President: दिल्ली बीजेपी में लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा चल रही थी। आखिर अब पार्टी ने हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी की कमान सौंप दी है। हर्ष अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और पूर्वी दिल्ली से सांसद भी हैं। उनकी नियुक्ति तुरंत लागू कर दी गई है। नेताओं का कहना है कि राजनीति में लंबे समय से बने रहने के कारण हर्ष मल्होत्रा के नाम पर कई बड़े नेताओं से उनको समर्थन मिला है।