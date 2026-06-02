Sanjeev Kapoor Lychee Cheesecake Recipe: बिना बेक किए घर पर बनाएं स्वादिष्ट लीची चीजकेक

Sanjeev Kapoor Lychee Cheesecake Recipe: बाजार में इन दिनों आम के साथ-साथ लीची काफी ज्यादा मिल रही हैं। गर्मियों में लीची टेस्ट के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ लीची खाके बोर हो गए हैं या परिवार में किसी को लीची खाना पसंद नहीं है तो आप लीची चीजकेक बना सकते हैं।