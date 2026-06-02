2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Sanjeev Kapoor Lychee Cheesecake Recipe: बिना बेक किए घर पर बनाएं स्वादिष्ट लीची चीजकेक

No Bake Lychee Cheesecake: गर्मियों में कुछ ठंडा और स्वादिष्ट खाने का मन है तो मास्टर शेफ संजीव कपूर की नो-बेक लीची चीजकेक रेसिपी ट्राई करें। जानिए इसे घर पर बनाने की आसान विधि।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 02, 2026

Sanjeev Kapoor Lychee Cheesecake, Lychee Cheesecake Recipe

लीची चीजकेक रेसिपी| image credit youtube| sanjeevkapoorkhazana

Sanjeev Kapoor Lychee Cheesecake Recipe: बाजार में इन दिनों आम के साथ-साथ लीची काफी ज्यादा मिल रही हैं। गर्मियों में लीची टेस्ट के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ लीची खाके बोर हो गए हैं या परिवार में किसी को लीची खाना पसंद नहीं है तो आप लीची चीजकेक बना सकते हैं।

आज के इस स्टोरी में हम मास्टर शेफ संजीव कपूर के यूट्यूब चैनल @sanjeevkapoorkhazana पर शेयर लीची चीज केक की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप शेयर करने जा रहे हैं। जिसे फॉलो कर आप बना सकते हैं। इस चीजकेक की सबसे खास बात यह है कि इसे बेक नहीं करना पड़ता है।

लीची चीजकेक बनाने के लिए जरुरी सामग्री (Ingredients For Lychee Cheesecake)

  • लीची- 10-12
  • पुदीने की पत्तियां- 4-5
  • पिघली हुई जिलेटिन- ⅓ कप
  • चीनी- ½ कप (पिसी हुई)
  • क्रीम चीज- ½ कप
  • कंडेंस्ड मिल्क- ¼ कप
  • ताजी क्रीम- 2 बड़े चम्मच
  • व्हीप्ड क्रीम- ¼ कप
  • डाइजेस्टिव बिस्कुट- 3-4

स्टेप बाय स्टेप लीची चीजकेक बनाने की विधि (Step By Step Method To Make Lychee Cheesecake)

स्टेप 1 चीजकेक बनाने के लिए सबसे पहले सारी लीची को छील के बीज निकाल लें।

स्टेप 2 अब सबसे पहले एक छोटे सिलिकॉन मोल्ड में कुछ पुदीने की पत्तियां बिछाने के बाद ऊपर से सारी छीली और बीज निकली लीची रखें।

स्टेप 3 अब एक कटोरे में ⅓ कप पिघली हुई जिलेटिन में पिसी हुई चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करें और तैयार इस मिश्रण को लीची के ऊपर डाल के 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें।

स्टेप 4 फ्रिज में जब केक का बेस सेट हो जाए तब एक बड़े कटोरे में क्रीम चीज, कंडेंस्ड मिल्क, ताजी क्रीम, 2 बड़े चम्मच पिघली हुई जिलेटिन और व्हीप्ड क्रीम डालकर एक साथ अच्छे से मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें।

स्टेप 5 अब तैयार इस मिश्रण को जमे हुए केक के बेस के ऊपर डाल दें।

स्टेप 6 केक बेस के ऊपर मिश्रण डालने के बाद डाइजेस्टिव बिस्कुट को एक जिप-लॉक बैग में रख के बेलन की मदद से अच्छे से क्रश कर के पाउडर बना लें।

स्टेप 7 बिस्कुट के तैयार पाउडर को अब क्रीम चीज के मिश्रण के ऊपर डालकर इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें।

स्टेप 8 सभी चीजों को सेट होने के बाद केक को फ्रिज से निकाल के सावधानीपूर्वक मोल्ड से निकालकर सर्विंग प्लेट पर काटकर सर्व करें।

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jun 2026 02:52 pm

Hindi News / Lifestyle News / Sanjeev Kapoor Lychee Cheesecake Recipe: बिना बेक किए घर पर बनाएं स्वादिष्ट लीची चीजकेक

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Shilpa Shetty ने बताया V-Sit Hold Exercise का तरीका, स्टैमिना और बैलेंस बढ़ाने में करती है मदद

Shilpa Shetty fitness, Shilpa Shetty Shares New V-Sit Hold Exercise
लाइफस्टाइल

Sonakshi Sinha Flax Seed Gel Hack: बिना हीट और केमिकल्स के ऐसे करें बाल कर्ल

Sonakshi Sinha Natural Hair Curling Tips,Sonakshi Sinha Flax Seed Gel Recipe
लाइफस्टाइल

Sweaty Makeup Look: गर्मियों में फ्रेश और ग्लोइंग दिखने के लिए अपनाएं ये 8 आसान स्टेप्स

Sweaty Skin Makeup, Dewy Makeup Look
लाइफस्टाइल

Sushmita Sen Black Looks: हर मौके के लिए परफेक्ट हैं सुष्मिता सेन के ये 4 ब्लैक आउटफिट्स

Sushmita Sen, Sushmita Sen Black Outfits
लाइफस्टाइल

Alta Designs: 5 लेटेस्ट आलता डिजाइन, शादी और शुभ कार्यों के लिए ट्रेडिशनल से मॉडर्न स्टाइल

Latest Alta Design For Feet, Simple Foot Alta Art
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.