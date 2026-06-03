Gucci से Cartier तक, लग्जरी फैशन और स्टाइल के लिए चर्चा में रहते हैं ये भारतीय नेता

चिराग पासवान राजनीति में आने से पहले फिल्मों में काम करते थे, इसलिए वे अक्सर संसद भवन में स्टाइलिश लुक में नजर आते हैं। चिराग पारंपरिक राजनेताओं की तरह कुर्ता पहनना तो पसंद करते हैं, लेकिन इसे मॉडर्न लुक देने के लिए वे इसे पजामे या धोती के बजाय जींस के साथ पेयर करना पसंद करते हैं। इसके अलावा, वे हाथों में कई सारे ब्रेसलेट पहने, शॉल और अक्सर मोबाइल फोन लिए भी दिखते हैं।