2,500 रूपए में घर कैसे चलाएं? नोएडा में अब मजदूरों के बाद सड़कों पर उतरीं महिला मेड्स

Noida protest updates: उत्तर प्रदेश के नोएडा में जारी मजदूरों के आंदोलन के बीच मंगलवार को उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब घरों में काम करने वाली महिलाओं ने (मेड्स) भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर धरना देने लगी। शहर के अलग-अलग इलाकों में सहायिकाओं की नौकरी करने वाली इन महिलाओं ने यह प्रदर्शन ज्यादा वेतन और बेहतर काम करने की हालातों को ठीक करने की मांग को लेकर किया। महिलाओं का कहना है कि उन्हें केवल 2,500 से 3,000 रुपए महीना तक का वेतन ही मिलता है और पूरे महीने में केवल दो छुट्टी ही दी जाती है, इससे ज्यादा छुट्टी करने पर पैसा काट लेते हैं या चोरी का इल्जाम लगा देते हैं।