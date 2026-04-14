नोएडा में दूसरे दिन भी भारी बवाल: पुलिस की गाड़ियों पर पथराव, ड्रोन से निगरानी और भारी फोर्स का फ्लैग मार्च

नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी। फिलहाल फेज-2 और आसपास के सेक्टरों में भारी पुलिस बल तैनात है। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी। फिलहाल फेज-2 और आसपास के सेक्टरों में भारी पुलिस बल तैनात है।