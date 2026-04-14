बेटी शालिनी के नोएडा से चुनाव लड़ने पर क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह? मजदूरों का किया समर्थन

Brijbhushan Sharan Singh Latest News: कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने मजदूरों के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने नोएडा में प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मजदूरों की मजदूरी बेहद कम है और इतनी आय में उनका गुजारा कर पाना मुश्किल हो गया है।