‘अतीक का आदमी हूं, जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा’, माफिया का नाम लेकर दी जा रही धमकी: 20 लाख की रंगदारी की मांग

Atiq Ahmed Name Threat: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बारादरी थाना क्षेत्र से जमीन कब्जाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी पैतृक जमीन को फर्जी वसीयत के आधार पर हड़पने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा उसे माफिया का डर दिखाकर लगातार धमकाया भी जा रहा है।