UP Police action: ‘कल भाई पुलिसवालों पर हमला करना है’, नोएडा हिंसा की साजिश के व्हाट्सऐप चैट में बड़ा खुलासा

Noida Protest update: वेतन वृद्धि के नाम पर हुए बवाल के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका अब सच साबित होती दिख रही है। कमिश्नरेट पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सनसनीखेज डिजिटल सुराग लगे हैं, जो यह बताते हैं कि उपद्रव के दौरान पुलिस पर हमले की पूरी तैयारी की गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप ने हड़कंप मचा दिया है, जिसमें एक अराजक तत्व उपद्रवियों को उकसाते हुए कह रहा है, 'हमारे भाई-बहन घायल हुए हैं, कल सबको लाठी-डंडे लेकर आना है और पुलिस पर हमला करना है।'