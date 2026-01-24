20 साल बाद खुलेगा दिल्ली का ‘मनहूस बंगला’? तीन मुख्यमंत्रियों का अधूरा कार्यकाल…नेताओं और अफसरों ने भी बनाई दूरी

कहा जाता है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी इस बंगले में रहने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद लगभग दस साल तक कोई भी नेता या बड़ा अधिकारी इस मकान में रहने को तैयार नहीं हुआ। इस बंगले को लेकर बनी डर और अपशकुन की छवि इतनी मजबूत थी कि सभी इससे दूरी बनाए रखते थे। साल 2013 में वरिष्ठ नौकरशाह शक्ति सिन्हा ने यहां रहने का फैसला लिया, जिससे लोगों को लगा कि शायद पुराने मिथक टूट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वे महज चार महीने ही इस बंगले में रह पाए। इसके बाद उन्हें दिल्ली सरकार से हटना पड़ा, जिससे इस बंगले से जुड़ी रहस्यमयी चर्चाएं और भी तेज हो गईं।