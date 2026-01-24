दिल्ली में महीनों से खड़ी पुरानी गाड़ियों से आतंकी साजिश की आशंका! 1000 पार्किंग स्पॉट्स बने खतरा…हाई अलर्ट

बीते 16 दिसंबर से मध्य जनवरी तक चले दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के सर्वे में सामने आया कि ज्यादातर पार्किंग अनऑथराइज्ड हैं, जहां न सीसीटीवी काम कर रहे हैं और न ही सिक्योरिटी गार्ड है। छोटी-मोटी ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था की समस्याओं के साथ सबसे गंभीर मुद्दा लंबे समय से खड़ी, अनअटेंडेड गाड़ियां हैं। इस बारे में कई डीसीपी को चेतावनी दी गई, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने पर स्पेशल सेल ने पूरी रिपोर्ट सीधे पुलिस कमिश्नर को सौंप दी। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समस्या पुरानी जरूर है, लेकिन अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिल्ली में गाड़ियां ज्यादा हैं और ऑथराइज्ड पार्किंग स्‍थलों में जगह की भारी कमी है। इसी के चलते पुरानी गाड़ियां अनऑथराइज्ड पार्किंग स्‍थलों में भूतिया बनकर खड़ी हैं।