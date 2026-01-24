फेरों से ठीक पहले हाईकोर्ट का आदेश लेकर मंडप में पहुंची पहली पत्नी, दूल्हे समेत इन लोगों को पुलिस ने उठाया

प्रतीकात्मक तस्वीर
Baghpat wedding controversy: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के नैथला गांव में चल रही शादी में अचानक से ही अफरा-तफरी मच गई। शादी की रस्में चल रही थीं, मंडप सजा हुआ था और फेरे होने ही वाले थे, लेकिन इतने में ही दूल्हे की पहली पत्नी वहां आ पहुंची। दूल्हे की बारात दिल्ली से बागपत आई थी। शादी की जानकारी मिलते ही महिला दिल्ली से पुलिस के साथ नैथला गांव पहुंच गई। पुलिस ने शादी की रस्मों को तुरंत रुकवाया और दूल्हे और उसके कुछ परिजनों को हिरासत में ले लिया। इतना हंगामा होने की वजह से शादी का माहौल अचानक तनावभरा हो गया। रिश्तेदार और शादी में मौजूद लोग सब हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है?
महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति बिना कानूनी तलाक लिए दूसरी शादी कर रहा था। पीड़िता के अनुसार, उनका तलाक का मामला कोर्ट में अभी पेंडिंग है। अभी तक कोर्ट ने उन दोनों के बीच तलाक की मंजूरी नहीं दी है। जैसे ही महिला को पति की दूसरी शादी की भनक लगी तो उसने कानूनी दस्तावेज इकट्ठे किए और पुलिस को साथ लेकर पति की दूसरी शादी में पहुंची। पुलिस ने भी कानूनी दस्तावेजों के आधार पर शादी में हस्तक्षेप किया और शादी की प्रक्रिया को रोका।
पीड़िता महिला दिल्ली के विकास नगर इलाके की रहने वाली है। उसने बताया कि साल 2013 में उसकी शादी दिल्ली के रेवला क्षेत्र निवासी युवक से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था। साथ ही ससुराल वाले लोग भी उसे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे। इससे परेशान होकर महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। महिला का आरोप है कि अदालत में मामला लंबित होने के बाद भी उसके पति ने दूसरी शादी करने की कोशिश की।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दूल्हे और उसके परिजनों को हिरासत में ले लिया। सभी लोगों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें बागपत कोतवाली ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह मामला गंभीर है क्योंकि इसमें कोर्ट के आदेश की अवहेलना से संबंधित सवाल जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशों को ध्यान में रखकर ही की जाएगी। फिलहाल शादी को पूरी तरह रोक दिया गया है।
