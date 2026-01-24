24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

फेरों से ठीक पहले हाईकोर्ट का आदेश लेकर मंडप में पहुंची पहली पत्नी, दूल्हे समेत इन लोगों को पुलिस ने उठाया

Baghpat wedding controversy: बागपत में शादी के फेरों से पहले दूल्हे की पहली पत्नी पुल्स के साथ मंडप में पहुंच गई। पुलिस ने शादी रुकवाई और दूल्हे समेत कुछ परिजनों को हिरासत में लिया। जानिए क्या है पूरा मामला...

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 24, 2026

baghpat wedding controversy first wife stopped marriage with high court order

प्रतीकात्मक तस्वीर

Baghpat wedding controversy: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के नैथला गांव में चल रही शादी में अचानक से ही अफरा-तफरी मच गई। शादी की रस्में चल रही थीं, मंडप सजा हुआ था और फेरे होने ही वाले थे, लेकिन इतने में ही दूल्हे की पहली पत्नी वहां आ पहुंची। दूल्हे की बारात दिल्ली से बागपत आई थी। शादी की जानकारी मिलते ही महिला दिल्ली से पुलिस के साथ नैथला गांव पहुंच गई। पुलिस ने शादी की रस्मों को तुरंत रुकवाया और दूल्हे और उसके कुछ परिजनों को हिरासत में ले लिया। इतना हंगामा होने की वजह से शादी का माहौल अचानक तनावभरा हो गया। रिश्तेदार और शादी में मौजूद लोग सब हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है?

हाईकोर्ट का आदेश बना आधार

महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति बिना कानूनी तलाक लिए दूसरी शादी कर रहा था। पीड़िता के अनुसार, उनका तलाक का मामला कोर्ट में अभी पेंडिंग है। अभी तक कोर्ट ने उन दोनों के बीच तलाक की मंजूरी नहीं दी है। जैसे ही महिला को पति की दूसरी शादी की भनक लगी तो उसने कानूनी दस्तावेज इकट्ठे किए और पुलिस को साथ लेकर पति की दूसरी शादी में पहुंची। पुलिस ने भी कानूनी दस्तावेजों के आधार पर शादी में हस्तक्षेप किया और शादी की प्रक्रिया को रोका।

पूरा मामला है क्या?

पीड़िता महिला दिल्ली के विकास नगर इलाके की रहने वाली है। उसने बताया कि साल 2013 में उसकी शादी दिल्ली के रेवला क्षेत्र निवासी युवक से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था। साथ ही ससुराल वाले लोग भी उसे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे। इससे परेशान होकर महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। महिला का आरोप है कि अदालत में मामला लंबित होने के बाद भी उसके पति ने दूसरी शादी करने की कोशिश की।

हिरासत में लेने के बाद पूछताछ जारी

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दूल्हे और उसके परिजनों को हिरासत में ले लिया। सभी लोगों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें बागपत कोतवाली ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह मामला गंभीर है क्योंकि इसमें कोर्ट के आदेश की अवहेलना से संबंधित सवाल जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशों को ध्यान में रखकर ही की जाएगी। फिलहाल शादी को पूरी तरह रोक दिया गया है।

ये भी पढ़ें

जेठ के साथ यौन संबंध बनाने से मना करने पर पति ने पत्नी को दी भयंकर सजा, हैरान रह गई पुलिस
नई दिल्ली
woman harassment case muslim woman filed case against husband due to forced relation with brother in law

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Published on:

24 Jan 2026 11:36 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / फेरों से ठीक पहले हाईकोर्ट का आदेश लेकर मंडप में पहुंची पहली पत्नी, दूल्हे समेत इन लोगों को पुलिस ने उठाया

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

एनडीसीटी रूल्स, 2019 में संशोधन की अधिसूचना जारी

नई दिल्ली

राजस्थान में हो रही फॉलोअप कार्रवाई के बारे में भी उन्हें बताया

नई दिल्ली

शिवसेना पार्षद पर हमले में भाजपा पार्षद पति समेत तीन गिरफ्तार

Crime
नई दिल्ली

facial nerve paralysis : फेशियल नर्व पैरालिसिस कोई आजीवन सजा नहीं, सही समय पर सर्जरी से बदली जा सकती है जिंदगी: विशेषज्ञ

नई दिल्ली

डायमंड शोरूम में गजब की चोरी! दीवार तोड़कर घुसे और चाबी से खोली अलमारी!

Crime
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.