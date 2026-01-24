फेरों से ठीक पहले हाईकोर्ट का आदेश लेकर मंडप में पहुंची पहली पत्नी, दूल्हे समेत इन लोगों को पुलिस ने उठाया

Baghpat wedding controversy: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के नैथला गांव में चल रही शादी में अचानक से ही अफरा-तफरी मच गई। शादी की रस्में चल रही थीं, मंडप सजा हुआ था और फेरे होने ही वाले थे, लेकिन इतने में ही दूल्हे की पहली पत्नी वहां आ पहुंची। दूल्हे की बारात दिल्ली से बागपत आई थी। शादी की जानकारी मिलते ही महिला दिल्ली से पुलिस के साथ नैथला गांव पहुंच गई। पुलिस ने शादी की रस्मों को तुरंत रुकवाया और दूल्हे और उसके कुछ परिजनों को हिरासत में ले लिया। इतना हंगामा होने की वजह से शादी का माहौल अचानक तनावभरा हो गया। रिश्तेदार और शादी में मौजूद लोग सब हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है?