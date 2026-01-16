16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

जेठ के साथ यौन संबंध बनाने से मना करने पर पति ने पत्नी को दी भयंकर सजा, हैरान रह गई पुलिस

Woman Harassment Case: गाजियाबाद में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति पर गलत संबंध बनाने का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परेशान होकर महिला ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है और पुलिस इस मामले में अब जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 16, 2026

woman harassment case muslim woman filed case against husband due to forced relation with brother in law

प्रतीकात्मक तस्वीर

Woman Harassment Case: गाजियाबाद से एक बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा मुस्लिम महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि वह उसे अपने ही बड़े भाई से रिश्ता बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। महिला का कहना है कि यह सब काफी समय से चल रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई थी। जब बात हद से पार हो गई तो उसने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने मामले को महिला की इज्जत और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए शिकायत दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है।

जेठ से संबंध बनाने के लिए बनाया दबाव

महिला ने बताया कि उसके पति ने बुधवार को उस पर उसके जेठ से अवैध संबंध बनाने के लिए बहुत दबाव बनाया। आगे महिला ने कहा कि जब उसने संबंध बनाने के लिए साफ इनकार किया तो उसका पति उस पर दबाव बनाने लगा। उसके बाद भी जब महिला नहीं मानी तो उसके पति ने सास को फोन करने को कहा। जब महिला ने फोन मिलाया तो सास को गवाह के रूप में रखकर महिला को उसके पति ने तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया।

जेठ और ननद भी इसमें शामिल

साथ ही पीड़िता ने यह भी बताया कि इस तरह का दबाव उस पर काफी लंबे समय से बनाया जा रहा था। उसके अनुसार इस पूरे मामले में उसका जेठ भी शामिल था। साथ ही उसके पति की चार बहनें भी इसमें शामिल थीं। इस वजह से महिला पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। उस पर परिवार के सभी सदस्य मिलकर मानसिक दबाव बना रहे थे। काफी लंबे समय से वह इस मामले में चुप रही लेकिन आखिर में उसने मदद के लिए पुलिस के दरवाजे खटखटाए। महिला ने पुलिस के सामने आरोप लगाए कि हर दिन उसके साथ गाली गलौज और धमकियां दी जाती थीं और यहां तक कि बहुत बार उसके साथ शारीरिक हिंसा भी की गई है।

पुलिस ने लिया एक्शन

पीड़िता की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति, जेठ और चार ननदों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले में यौन उत्पीड़न, मारपीट, आपराधिक धमकी और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 की धाराएं लगाई गई हैं। इस संबंध में डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

सर! छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूं…बीफार्मा छात्रा के गिड़गिड़ाने पर भी नहीं माना टीचर, प्रैक्टिकल के दौरान लूटी आबरू
नई दिल्ली
student sexual harassment case gautam budh nagar teacher principal booked

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Published on:

16 Jan 2026 06:07 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / जेठ के साथ यौन संबंध बनाने से मना करने पर पति ने पत्नी को दी भयंकर सजा, हैरान रह गई पुलिस

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

अमीर बनने के लिए 29 साल की लड़की ने बॉयफ्रेंड को बनाया बाप, फिर शुरू किया शातिर खेल

Girlfriend boyfriend arrested for kidnapping five-year-old boy in Delhi Police disclosure
नई दिल्ली

IRCTC होटल घोटाले में बड़ा अपडेट! दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

irctc hotel scam high court seeks cbi reply on rabri devi plea
नई दिल्ली

11 साल में ही खड़बड़ा गया नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर, अब तोड़ने की तैयारी में जुटी रेखा सरकार

nathu colony flyover repair or demolition update due to safety issue
नई दिल्ली

मात्र 11 महीने में ही पंजाबी एक्ट्रेस ने तोड़ दी शादी, जानें जिम ट्रेनर पति से क्यों लिया तलाक?

Punjabi actress Mandy Takhar divorce husband Shekhar Kaushal Saket Family Court Delhi
नई दिल्ली

बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर स्कूल बंद, एनसीआर में कहां बढ़ी छुटिटयां और कहां बदला समय, जानें पूरी डिटेल

schools closed winter vacation extended in noida till 8th class and ghaziabad school timing 10 to 3
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.