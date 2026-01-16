जेठ के साथ यौन संबंध बनाने से मना करने पर पति ने पत्नी को दी भयंकर सजा, हैरान रह गई पुलिस

साथ ही पीड़िता ने यह भी बताया कि इस तरह का दबाव उस पर काफी लंबे समय से बनाया जा रहा था। उसके अनुसार इस पूरे मामले में उसका जेठ भी शामिल था। साथ ही उसके पति की चार बहनें भी इसमें शामिल थीं। इस वजह से महिला पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। उस पर परिवार के सभी सदस्य मिलकर मानसिक दबाव बना रहे थे। काफी लंबे समय से वह इस मामले में चुप रही लेकिन आखिर में उसने मदद के लिए पुलिस के दरवाजे खटखटाए। महिला ने पुलिस के सामने आरोप लगाए कि हर दिन उसके साथ गाली गलौज और धमकियां दी जाती थीं और यहां तक कि बहुत बार उसके साथ शारीरिक हिंसा भी की गई है।