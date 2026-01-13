सर! छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूं…बीफार्मा छात्रा के गिड़गिड़ाने पर भी नहीं माना टीचर, प्रैक्टिकल के दौरान लूटी आबरू

छात्रा ने न्याय की उम्मीद में इस मामले के बारे में अपने कॉलेज प्राचार्य को बताया। लेकिन प्राचार्य छात्रा की मदद करने की जगह उसे ही धमकाने लगा। उन्होंने उसे परीक्षा में फेल करने और करियर खत्म करने की धमकी दी और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताने के लिए कहा। छात्रा इस घटना के बाद से मानसिक दबाव में है और वह बहुत सहम गई है। इसी बीच छात्रा की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें उसने टीचर और प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपनी जान दे देगी।