नई दिल्ली

सर! छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूं…बीफार्मा छात्रा के गिड़गिड़ाने पर भी नहीं माना टीचर, प्रैक्टिकल के दौरान लूटी आबरू

Student Sexual Harassment Case: गौतमबुद्धनगर के एक कॉलेज में बीफार्मा छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इस मामले के बाद छात्रा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसकी वजह से माहौल और गर्म हो गया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 13, 2026

student sexual harassment case gautam budh nagar teacher principal booked

प्रतीकात्मक तस्वीर

Student Sexual Harassment Case: गौतम बुद्ध नगर के एक नामी कॉलेज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीफार्मा की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान टीचर ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। जब उसने इस घटना का विरोध किया और न्याय की उम्मीद में कॉलेज प्रशासन से शिकायत की तो वहां भी उसे निराशा मिली। इस घटना से जुड़ी एक वीडियो सामने आ गई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस वजह से कॉलेज के परिसर में बहुत तनाव का माहौल है और बच्चों में आक्रोश देखने को मिल रहा है।

प्रैक्टिकल परीक्षा में दिखी टीचर की हैवानियत

छात्रा के अनुसार, टीचर ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और जब उसने इस चीज का विरोध किया तो उसे ही धमका कर डराने का प्रयास किया गया। छात्रा ने अपने बचाव में कहा, "सर, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूं," तब भी उस टीचर का दिल नहीं पसीजा। इतना ही नहीं, लड़की को छुड़ाने के लिए उसके बचाव में जब उसका दोस्त आया तो उसके साथ मारपीट की गई।

करियर खत्म करने की मिली धमकी

छात्रा ने न्याय की उम्मीद में इस मामले के बारे में अपने कॉलेज प्राचार्य को बताया। लेकिन प्राचार्य छात्रा की मदद करने की जगह उसे ही धमकाने लगा। उन्होंने उसे परीक्षा में फेल करने और करियर खत्म करने की धमकी दी और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताने के लिए कहा। छात्रा इस घटना के बाद से मानसिक दबाव में है और वह बहुत सहम गई है। इसी बीच छात्रा की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें उसने टीचर और प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपनी जान दे देगी।

वीडियो वायरल होने पर छात्रों का प्रदर्शन

छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कॉलेज के अन्य छात्रों के बीच आक्रोश देखने को मिला। समाजवादी छात्र सभा ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं जिला अध्यक्ष मोहित नागर ने दोषी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई और छात्रा को न्याय दिलाने की मांग की। फिलहाल इस मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

पुलिस ने दर्ज किया केस

मामले की जानकारी मिलते ही दादरी थाना पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार कॉलेज के प्राचार्य और टीचर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही एक आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस इस केस से जुड़े हर पहलू को बड़ी बारीकी से देख रही है।

Published on:

13 Jan 2026 05:49 pm

नई दिल्ली

