Noida Labour Protest: ‘यही है विकसित भारत का सच,’ नोएडा में हिंसक प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने सरकार पर किया हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नोएडा में जो कुछ हुआ, वह मजदूरों की लंबे समय से दबाई जा रही आवाज का परिणाम है। ये वही लोग हैं जो लगातार अपनी समस्याएं बताते-बताते थक चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आगे उन्होंने मजदूरों की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दिलाया। एक तरफ उनकी महीने की कमाई करीब 12 हजार रुपये होती है, वहीं दूसरी तरफ 4,000 से 7,000 रुपये तक किराया देना पड़ता है। ऊपर से साल भर में तनख्वाह बहुत कम बढ़ती है, लेकिन खर्च और किराया तेजी से बढ़ जाते हैं। ऐसे में मजदूरों पर पैसों का दबाव लगातार बढ़ता जाता है।