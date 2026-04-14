300 से ज्यादा हिरासत में; अकुशल से लेकर इनके वेतन में बढ़ोतरी! श्रमिकों का फिर से पथराव…नोएडा प्रोटेस्ट का अबतक का अपडेट

वहीं अर्द्धकुशल श्रमिकों को भी इस फैसले का लाभ मिला है। उनका मासिक वेतन 12,445 रुपये से बढ़ाकर 15,059 रुपये कर दिया गया है। इस तरह उनके वेतन में 2,614 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। इसके अलावा अकुशल मजदूरों के वेतन में भी इजाफा किया गया है। पहले उन्हें 11,313 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 13,690 रुपये कर दिया गया है। इस श्रेणी के श्रमिकों के वेतन में 2,377 रुपये की वृद्धि हुई है। सरकार के इस निर्णय से नोएडा के हजारों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि वेतन वृद्धि से श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।