Bengaluru Cat Dispute: बिल्ले ने पड़ोसी की बिल्ली को किया प्रेग्नेंट, तो बच्चों की ‘कस्टडी’ के लिए बुलानी पड़ी पुलिस!

गुस्से में आकर बिल्ली के मालिक ने उन छोटे बच्चों को पड़ोसी के दरवाजे पर ले जाकर फेंक दिया। आरोप है कि उसने न केवल पड़ोसियों के साथ बदतमीजी की, बल्कि उन्हें तेजाब फेंकने तक की धमकी दे डाली। इस बीच अपनी मां से अलग हुए बच्चे यहां-वहां भटकने लगे, जिसे देख आस-पास के लोग भी दंग रह गए। हालात बिगड़ते देख बिल्ले के मालिक ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। शेषाद्रीपुरम थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराकर थाने ले गई। पुलिस ने उन्हें समझाया कि इस तरह की छोटी बातों पर कानूनी पचड़ों में पड़ना और धमकी देना गलत है। काफी समझाने-बुझाने के बाद दोनों पड़ोसी शांत हुए और मामला सुलझा। आखिरकार पुलिस के दखल के बाद यह तय हुआ कि बिल्ली के बच्चों को किसी तीसरे घर में शिफ्ट कर दिया जाएगा।