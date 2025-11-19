भारत-पाक सरहद पर नजर आई एशियाटिक कैराकल बिल्ली, हवा में 3 मीटर छलांग लगाकर शिकार पकड़ने की अद्भुत क्षमता



-यह इंसानी गतिविधियों से दूर रहती है और जमीन पर कम निशान छोड़ता है।

-इसका शरीर पतला और एथलेटिक होता है। जो इसे रेत, झाड़ियों और घास वाले क्षेत्रों में तेजी से घूमने-फिरने में सक्षम बनाता है।

-कैराकल बेहद कम पानी में भी जीवित रह सकती है। इसे अधिकांश नमी अपने शिकार से ही मिल जाती है।

-एशियाटिक कैराकल शांत और छिपकर रहने वाली बिल्ली है। इसकी जीवनशैली अत्यंत गुप्त होती है।