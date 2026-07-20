How To Clean Doormat: कॉटन, फर और डिजाइनर पायदान को ऐसे करें साफ, लंबे समय तक रहेंगे नए जैसे

फर, रेशमी धागों या डिजाइन वाले डोरमैट को वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए। मशीन में धोने से उनके रेशे और डिजाइन खराब हो सकते हैं। इसे हाथ से धोने के लिए सबसे पहले डोरमैट को बाहर ले जाकर अच्छी तरह झाड़ लें, ताकि उस पर जमी धूल निकल जाए। इसके बाद एक बाल्टी में पानी और थोड़ा डिटर्जेंट मिलाएं। अगर घर में हल्का लिक्विड डिटर्जेंट है, तो उसका इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। इसके बाद डोरमैट को पानी में डुबोकर हाथों से हल्के हाथ से साफ करें। अगर किसी जगह दाग है, तो सिर्फ उसी हिस्से को हाथ से हल्का रगड़ें। पूरे डोरमैट पर ब्रश का इस्तेमाल न करें। डिटर्जेंट वाले पानी से निकालने के बाद डोरमैट को 3 से 5 बार साफ पानी से धोएं। हर बार पानी बदलें और तब तक धोते रहें, जब तक डिटर्जेंट पूरी तरह निकल न जाए और पानी साफ दिखाई देने लगे।