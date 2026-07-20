Organizing Hacks: ज्यादातर लोग नहीं जानते दरवाजे या दीवार पर लगे हैंगर में कपड़े टांगने का सही तरीका

Wardrobe Organization Hacks: घर में वार्डरोब छोटा पड़ने पर लोग कपड़े टांगने या ज्यादा जगह बनाने के लिए वार्डरोब के दरवाजे, घर की दीवार या सीमेंट से बनी अलमारी में अपनी जरूरत के अनुसार हैंगर लगवा लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें पैंट और जींस जैसे कपड़े और बैग टांगने का सही तरीका नहीं जानते। इसके चलते कपड़े एक-दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। जरूरत के समय सही कपड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाता है और कई बार कपड़ों पर निशान भी पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो यहां बताए गए टिप्स को फॉलो करके हैंगर में ज्यादा कपड़े टांग सकते हैं और उन्हें व्यवस्थित भी रख सकते हैं।